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Tugay Kerimoğlu'ndan eski eşi Etkin Ünal ile ilgili açıklama!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, eşi Etkin Ünal ile boşanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tugay Kerimoğlu'ndan eski eşi Etkin Ünal ile ilgili açıklama!
Geçtiğimiz günlerde Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Ünal'dan ayrılmasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Kerimoğlu, basında çıkan iddialar hakkında açıklama yayınladı.

İşte Kerimoğlu'nun yaptığı açıklama:

Hakkımda bazı haber ve internet sitelerinde boşanma sebebim olarak dedikoduya dayalı ve tamamen asılsız haberler yayınlanmıştır. Boşanma sürecinde de belirtmiş olduğum gibi 25 yıllık evliliğimiiz konuşarak ve anlaşarak sonlandırmış bulunuyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte basın mensuplarının enerjilerini ülkeye ve topluma hizmet edecek şekilde harcaması gerekirken, gerçeklikten uzak ve dedikodudan ibaret haberlerle gündemi meşgul etmneleri ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haber yapmaları basın ve yayın kuruluşlarının tarfsız ve doğru haber yapma ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 

Bu haberleri yapanlar ve yaptıranlar hakkında tüm yasal haklarımım saklı tutmakla beraber söz konusu haberlerin tamamının asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım. 


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