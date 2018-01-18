Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?

Galatasaray’ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu
ve eşi Etkin Kerimoğlu,
25 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.
Sosyal medya hesaplarındaki ‘Kerimoğlu’
soyadını silen ve genç kızlık soyadı ‘Ünal’ı
kullanmaya başlayan Etkin Ünal,
eşiyle olan tüm fotoğraflarını da sildi.
Berke ve Melissa
adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirdi.
Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi (Etkin Ünal kimdir?)
"UZAK DURSUN"
Davayı açacağını söyleyen Etkin Ünal, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Dereyi geçene kadar ayıya dayı diyemem, ben kula kulluk da edemem. Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun”
ifadelerini kulladı.
Öte yandan Tugay Kerimoğlu’nun
sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
ETKİN KERİMOĞLU KİMDİR?
Etkin Kerimoğlu Galatasaray kadın basketbol
takımının eski oyuncularındandır ve hatta bu takımla şampiyonluk yaşamıştır. Etkin Kerimoğlu 1992 yılında Tugay Kerimoğlu evlendi. Çiftin berke ve Melissa adında 2 çocuğu oldu. Ancak çift 25 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı.
Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu boşanıyor! Tugay Kerimoğlu'ndan açıklama var
TUGAY KERİMOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?
Galatasaray Spor Kulübü’nün efsanevi isimlerinden birisi olan Tugay Kerimoğlu futbol yaşantısına da Galatasaray alt yapısında başladı. 12 sene sarı kırmızılı formayı giyen ve ardından Avrupa’ya Glasgow Rangers ardından Blackburn Rovers takımlarında oynadı. Oynadığı takımlarda büyük başarılara imza atan Tugay Kerimoğlu 1992 yılında Etkin Kerimoğlu ile evlendi. Futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Manchester City A2, Galatasaray yardımcı antrenörlüğü yaptı son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un teknik direktörlük görevine getirildi. Tugay Kerimoğlu aslen Trabzon Arsin’li.
Oynadığı Profesyonel Takımlar :
1987-1999 – Galatasaray
1999-2001 – Glasgow Rangers
2001-2009 – Blackburn Rovers
Çalıştırdığı takımlar :
2009-2010 – Manchester City A2
2010-2011 – Galatasaray (A2 , Yrd. Antrenörü)
2013- 2013 – Blackburn Rovers (Maç Analisti)
2013 – – Türkiye U20 MilliTakımı Genel Koordinatörü
Elif Bayram