Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?

Tugay Kerimoğlu boşandığı eşini sosyal medyadan sildi (Etkin Ünal kimdir?)

"UZAK DURSUN"



ETKİN KERİMOĞLU KİMDİR?

Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu boşanıyor! Tugay Kerimoğlu'ndan açıklama var

TUGAY KERİMOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

Elif Bayram

ve eşi25 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.Sosyal medya hesaplarındakisoyadını silen ve genç kızlık soyadıkullanmaya başlayaneşiyle olan tüm fotoğraflarını da sildi.adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirdi.Davayı açacağını söyleyen Etkin Ünal, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımdaifadelerini kulladı.Öte yandansosyal medya hesaplarını kapatması da dikkatlerden kaçmadı.Etkin Kerimoğlutakımının eski oyuncularındandır ve hatta bu takımla şampiyonluk yaşamıştır. Etkin Kerimoğlu 1992 yılında Tugay Kerimoğlu evlendi. Çiftin berke ve Melissa adında 2 çocuğu oldu. Ancak çift 25 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı.Galatasaray Spor Kulübü’nün efsanevi isimlerinden birisi olan Tugay Kerimoğlu futbol yaşantısına da Galatasaray alt yapısında başladı. 12 sene sarı kırmızılı formayı giyen ve ardından Avrupa’ya Glasgow Rangers ardından Blackburn Rovers takımlarında oynadı. Oynadığı takımlarda büyük başarılara imza atan Tugay Kerimoğlu 1992 yılında Etkin Kerimoğlu ile evlendi. Futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Manchester City A2, Galatasaray yardımcı antrenörlüğü yaptı son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un teknik direktörlük görevine getirildi. Tugay Kerimoğlu aslen Trabzon Arsin’li.1987-1999 – Galatasaray1999-2001 – Glasgow Rangers2001-2009 – Blackburn Rovers2009-2010 – Manchester City A22010-2011 – Galatasaray (A2 , Yrd. Antrenörü)2013- 2013 – Blackburn Rovers (Maç Analisti)2013 – – Türkiye U20 MilliTakımı Genel Koordinatörü