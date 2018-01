Tugay Kerimoğlu'nun eski eşi Etkin Ünal tüm futbolcu eşlerini peşinden sürüklerdi

SADECE BİR FUTBOLCU EŞİ DEĞİL

Tugay Kerimoğlu'nun eşi Etkin Kerimoğlu (Etkin Ünal) kimdir?

ÇARPICI BİR HABER

Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu'nun (Etkin Ünal) boşanma nedeni belli oldu

Erdinç Şahin

, köşesindeboşanmasının perde arkasına değindi.'ın bilinmese de çok etkili bir karakter olduğuna değinen Oray Eğin, futbolcu eşlerinin dünyasına da bir parça ışık tuttu.Futbolcu eşleri başlı başına bir klansa 90’lı yıllarda iki liderleri vardı bu adı konmamış cemaatin. Biridi kuşkusuz. Ama gariptir, eşi futbolcu olduğu yıllarda geri planda kalmayı tercih etti, sonradansa Türkiye’nin önde gelen stil ikonlarından biri oldu.Diğeri ise Galatasaraylıın eşi’ydu. O ise eşi futbolcuyken ön plandaydı, sonradan unutuldu.Şimdi boşanma haberlerini okuyuncadiye düşündüm.Yıllar önce,ün gizlice sızdığım ikinci düğününde uzaktan saatlerce’nu izlemiştim. Bir orkestra şefi gibi bütün futbolcu eşlerini yönetiyor, bir lider gibi hepsini peşinden sürüklüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes ayakta duramayacak kadar sarhoşken o duruşunu hiç bozmuyor, hatta etrafına tiksinti ve üstünlükle bakıyordu.Gizemli ve iddialı bir karakter ve her an her koşulda dominanttı.80’li yıllarda yaşasak,da Amerikalı bir sporcunun eşi olsa Vanity Fair’in kapağını’ın fetiş fotoğraflarından biriyle süsleyebilecek kadar sofistik bir figür.Ben hâlâ onu çok merak ediyorum. İmkânım olsa onunla günler geçirip uzun bir portresini yazmak isterdim.boşanmasına sıradan bir haber muamelesi yapmayın. Kız tarafı derin bir kuyu, söyleşiyi yapan elmas madeninde bulur kendini. Bir konuşsa...