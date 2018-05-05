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Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti

Tuğba Ekinci'nin bugün POSTA gazetesinde yayınlanan röportajı gündeme damgasını vurdu. Sosyal medya kullanıcıları Tuğba Ekinci'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Tuğba Ekinci bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

05 Mayıs 2018, Cumartesi 17:34
Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti
Tuğba Ekinci POSTA gazetesine röportaj verdi. Şarkıcı röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir."


'TACİZLE TECAVÜZÜ AYIRT EDİN'


Tuğba Ekinci bu sözlerin ardından bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü. Bunun üzerine de bir açıklama yaptı. İşte Tuğba Ekinci'nin açıklamasından kesitler:





"POSTA gazetesini okuyan vatandaşlar; tacizle tecavüzü ayırt edin. Ne bu böyle hayırdır? Ben sanat camiasındanım. Dolayısıyla bahseetiğim kişiler de sanat camiasından kişiler. Tutup da halkın içindeki tacizden bahsetmedim."


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