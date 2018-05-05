Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti

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'TACİZLE TECAVÜZÜ AYIRT EDİN'

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Tuğba Ekinci: Fakirlik görgüsüzlük zenginlik görgüdür

Elif Bayram

Tuğba Ekincigazetesine röportaj verdi. Şarkıcı röportajında şu ifadeleri kullandı:"Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir."Tuğba Ekinci bu sözlerin ardından bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü. Bunun üzerine de bir açıklama yaptı. İşte Tuğba Ekinci'nin açıklamasından kesitler:gazetesini okuyan vatandaşlar; tacizle tecavüzü ayırt edin. Ne bu böyle hayırdır? Ben sanat camiasındanım. Dolayısıyla bahseetiğim kişiler de sanat camiasından kişiler. Tutup da halkın içindeki tacizden bahsetmedim."