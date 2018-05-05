Tuğba Ekinci kendisine tepki gösterenlere isyan etti

Tuğba Ekinci POSTA
gazetesine röportaj verdi. Şarkıcı röportajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk erkeği asildir. Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu. Durup dururken bu yaşıma kadar kimsenin tacizini görmedim. Onu söyleyen kadınlar emin ol ki o adama yüz vermiştir."
'TACİZLE TECAVÜZÜ AYIRT EDİN'
Tuğba Ekinci bu sözlerin ardından bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü. Bunun üzerine de bir açıklama yaptı. İşte Tuğba Ekinci'nin açıklamasından kesitler:
"POSTA
gazetesini okuyan vatandaşlar; tacizle tecavüzü ayırt edin. Ne bu böyle hayırdır? Ben sanat camiasındanım. Dolayısıyla bahseetiğim kişiler de sanat camiasından kişiler. Tutup da halkın içindeki tacizden bahsetmedim."
Tuğba Ekinci: Fakirlik görgüsüzlük zenginlik görgüdür
Elif Bayram