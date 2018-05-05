Tuğba Ekinci kimdir? Kadın ve taciz sözleri olay oldu! Ne dedi?

Akın Güler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, gerek sözleri gerek hareketleriyle zaman zaman tartışma konusu oluyor. En son verdiği röportajda ise "Fakirlik görgüsüzlüktür, gerçek zenginler görgülüdür. Kadın yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez. Olsa bana olurdu." sözleriyle kadınları kızdırdı. Tuğba Ekinci'nin sarf ettiği bu cümleler sonrası soysal medya ayaklandı.Gelen tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kalan Tuğba Ekinci, "Ben sanat camiasındanım. Dolayısıyla bahseetiğim kişiler de sanat camiasından kişiler. Tutup da halkın içindeki tacizden bahsetmedim." dedi.9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Tuğba Ekinci, iki çocuklu bir ailenin çocuğudur. Pendik Lisesi'nden mezun olan Tuğba Ekinci'nin müzik ve şov dünyası ile tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu.Diziden ayrıldıktan sonra bir dönem de "Çarkıfelek" adlı yarışma programında hosteslik yapan Tuğba Ekinci, 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasından onay alamayınca yarışmadan ayrıldı. Şarkıcılık kariyerinin başlangı Erol Köse ile tanışmasıyla oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri alan Tuğba Ekinci, müzik kariyeri boyunca 8 albüm çıkarmıştır.Fatih Özbilen ile bir dönem evli kalan Ekinci'nin bu evliliği kısa sürede sonlanmıştır. Tuğba Ekinci son olarak Afrin’e giren Türk askerlerine armağan etti "Türkiye’nin Aslanları" adlı şarkısının klibi ile tekrar gündeme geldi.