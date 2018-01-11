Tuğba Özay: Beni aldatacak adam daha doğmadı

Tuğba Özay
şu ifadeleri kullandı:
“Bak koçum, bir kadının duyguları ile oynama, namusuna, onuruna dil uzatıp aklıyla dalga geçmeye sakın kalkışma. Akıllı ol. Bunları anlaman için erkeklik yetmez, adam olman gerekir.”
Sevgilisi Mert Tuğber Bora
tarafından aldatıldığı için bu sözleri yazdığı iddia edildi.
'ÖZEL DEĞİL’
Tuğba Özay, “Sözlerimin özel hayatımla ilgisi yok. Kadına olan şiddeti ve erkek egemen toplumu eleştirdim” açıklamasını yaptı. Sonra ekledi: “Ayrıca beni aldatacak adam daha doğmadı.”
Tuğba Özay, 2009’da evlendiği İtalyan Ludovic Fattizzo
’dan Nisan 2016’da boşanmıştı.
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