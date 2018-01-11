Tuğba Özay: Beni aldatacak adam daha doğmadı



'ÖZEL DEĞİL’

Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı

Tuğba Özay'ın korkutan rüyası

Tuhaf Sorular'ın konuğu Tuğba Özay

İdil Janet Demiray

şu ifadeleri kullandı:“Bak koçum, bir kadının duyguları ile oynama, namusuna, onuruna dil uzatıp aklıyla dalga geçmeye sakın kalkışma. Akıllı ol. Bunları anlaman için erkeklik yetmez, adam olman gerekir.”Sevgilisitarafından aldatıldığı için bu sözleri yazdığı iddia edildi.Tuğba Özay, “Sözlerimin özel hayatımla ilgisi yok. Kadına olan şiddeti ve erkek egemen toplumu eleştirdim” açıklamasını yaptı. Sonra ekledi: “Ayrıca beni aldatacak adam daha doğmadı.”Tuğba Özay, 2009’da evlendiği’dan Nisan 2016’da boşanmıştı.