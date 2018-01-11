Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Tuğba Özay: Beni aldatacak adam daha doğmadı

Tuğba Özay önceki gün Instagram hesabından paylaştığı mesajla kafaları karıştırdı

Tuğba Özay: Beni aldatacak adam daha doğmadı
Tuğba Özay şu ifadeleri kullandı:

Bak koçum, bir kadının duyguları ile oynama, namusuna, onuruna dil uzatıp aklıyla dalga geçmeye sakın kalkışma. Akıllı ol. Bunları anlaman için erkeklik yetmez, adam olman gerekir.”

Sevgilisi Mert Tuğber Bora tarafından aldatıldığı için bu sözleri yazdığı iddia edildi.


'ÖZEL DEĞİL’


Tuğba Özay, “Sözlerimin özel hayatımla ilgisi yok. Kadına olan şiddeti ve erkek egemen toplumu eleştirdim” açıklamasını yaptı. Sonra ekledi: “Ayrıca beni aldatacak adam daha doğmadı.”

Tuğba Özay, 2009’da evlendiği İtalyan Ludovic Fattizzo’dan Nisan 2016’da boşanmıştı.

Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladıTuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı
Tuğba Özay'ın korkutan rüyasıTuğba Özay'ın korkutan rüyası
Tuhaf Sorular'ın konuğu Tuğba ÖzayTuhaf Sorular'ın konuğu Tuğba Özay


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kaan Tangöze eve döndü

Kaan Tangöze eve döndü
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Gerizekalı

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Gerizekalı
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Seda Sayan'a yanıt

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Seda Sayan'a yanıt
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler
Yok böyle bir kadro! Organize İşler 2 oyuncuları kimler?

Yok böyle bir kadro! Organize İşler 2 oyuncuları kimler?
Seda Sayan'ın programına konuk olan Demet Akalın çok bozuldu (Seda Sayan'dan açıklama var)

Seda Sayan'ın programına konuk olan Demet Akalın çok bozuldu (Seda Sayan'dan açıklama var)
Gülşen'in oğlu Azur Benan 1 yaşında!

Gülşen'in oğlu Azur Benan 1 yaşında!
Son dakika... Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'nın anne ve babası kimdir?)

Son dakika... Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'nın anne ve babası kimdir?)
Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Meryem dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Ünlü isimlerin değişimleri (Hilal Cebeci'nin son haline bakın)

Ünlü isimlerin değişimleri (Hilal Cebeci'nin son haline bakın)
Seda Sayan'ın favori yorumcusu Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında?

Seda Sayan'ın favori yorumcusu Sinem Yıldız kimdir, kaç yaşında?