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Tuğba Özay, Survivor'da kalem ve tuvalet kağıdı çaldığını itiraf etti

 Konuk olduğu programda Survivor'daki günlerini anlatan Tuğba Özay, adada Dominiklilere ait kalem ve tuvalet kağıdını çaldığını itiraf etti

22 Ocak 2018, Pazartesi 11:47
Tuğba Özay, Survivor'da kalem ve tuvalet kağıdı çaldığını itiraf etti
Ufuk Ağca ve Anıl Budak'ın moderatörlük koltuğunda oturduğu ve her Cuma saat 22.00'de 1AN TV ekranlarından canlı yayınlanan Tahminim Pekmez programına bu hafta, Tuğba Özay konuk oldu.

YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Programda Survivor'daki günlerini anlatan Tuğba Özay, adada zor şartlar altında nasıl şarkı yazdığını şu sözlerle anlattı:

"Bir gün adada sabaha karşı 5'te uyandım. Kumsalda bir kütük vardı ona oturdum. Düşünün uçsuz bucaksız bir okyanusun kıyısında oturuyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok.



"HEMEN BİR ÇARE DÜŞÜNDÜM"

Bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği. Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye.

Sonrasında bize yardımcı olan Dominiklileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileride de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım.

İşte, ''Bir şey söylemek istiyorum'' şarkısının hikayesi de böyle gelişti aslında. Ama şarkıyı iyi dinlerseniz karnımızın da ne kadar aç olduğunu anlarsınız."

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ACUN'A MESAJ GÖNDERDİ

Halen Survivor ruhundan çıkmadığını da ifade eden Tuğba Özay, Acun Ilıcalı'nın araması halinde tekrardan seve seve Survivor adasına gideceğini de sözlerine ekledi.

 


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