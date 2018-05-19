Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşadığı, aynı zamanda menajerliğini de yapan Okan Genç'ten ocak ayında ayrıldı. İddiaya göre ayrılığı hazmedemeyen Okan Genç, Tuğba Yurt'a hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı.

'YAKLAŞAMAZSIN' DEDİ

Tuğba Yurt, savcılığa şikayette bulundu. Ayrıca İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Okan Genç'in kendisine yaklaşmamasını istedi. Bunun üzerine mahkeme altı ay yaklaşmama hükmü verirken, bir de Okan Genç'e tehdit davası açtı.