Tuğba Yurt kendisini tehdit eden eski sevgilisi Okan Genç'e dava açtı
Eski sevgilisi Okan Genç tarafından tehdit edilen Tuğba Yurt, şikayetçi oldu. Mahkeme Okan Genç’e “İki ay süreyle Tuğba Yurt’a yaklaşamazsın” dedi. Ayrıca Okan Genç’e tehdit ve hakaret davası açıldı
Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşadığı, aynı zamanda menajerliğini de yapan Okan Genç'ten ocak ayında ayrıldı. İddiaya göre ayrılığı hazmedemeyen Okan Genç, Tuğba Yurt'a hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı.
'YAKLAŞAMAZSIN' DEDİ
Tuğba Yurt, savcılığa şikayette bulundu. Ayrıca İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Okan Genç'in kendisine yaklaşmamasını istedi. Bunun üzerine mahkeme altı ay yaklaşmama hükmü verirken, bir de Okan Genç'e tehdit davası açtı.