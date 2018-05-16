NTV'de 2010 yılından bu yana görev yapan başarılı sunucu Tuğba Dural, Instagram hesabından açıklama yapıp kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Dural, "NTV ve NTV Spor'da 19 Şubat 2010 tarihinde başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile ayrıldım. Doğuş Yayın Grubu yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma ve ekranlarda benimle buluşan tüm seyircilere gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.









Bu ayrılık sonrası Tuğba Dural hakkındaki detaylar merak edildi.





TUĞBA DURAL KİMDİR?





Haber spikeri ve sunucu Tuğba Dural 1981 doğumludur. TED Koleji mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dökümantasyon Enformasyon Bölümü, 2004 Eylül – 2005 Mayıs döneminde Serap Ezgü’den özel sunuculuk ve spikerlik eğitimi alan Tuğba Dural 2004 yılının Eylül ayından beridir CNN TÜRK Spor Servisi’nde görev yapmaktadır.





2011 yılında Euro D eski müdürü Burak koca ile bir evlilik gerçekleştiren Tuğba Dural 2012 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır. Gündemde ise eski futbolcu Rıdvan Dilmen ile evleneceği haberleri basında geniş yankı bulmuştur. Tuğba Dural aslen Zonguldaklıdır ve Zonguldak doğumludur.