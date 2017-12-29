Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti



PARA ÜSTÜ VERİLMİYOR

Adem Özdoğan

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, alışveriş merkezleri, market ve mağazalar tarafından uygulanan politika nedeniyle etiketlerde sonu 99 kuruşla biten fiyatlarla sıklıkla karşılaşıldığını söyledi.Bu uygulamayla tüketicide "daha ucuz algısı" yaratılmasının amaçlandığını dile getiren Sıtkı Yılmaz, bunun alışverişi körüklediğini aktardı."İlk bakışta sanki ucuz algısı veren bu ürünler sonuç itibarıyla tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketiciler bir taraftan 1 kuruşluk para üzerini alamazken diğer yandan da örneğin 150 lira ve üzeri alışverişle katılabileceği hediye çekilişine 149,99 liralık ürün fiyatı nedeniyle katılamamaktadır. Tüketici zaten 1 kuruş para üstü alamadığı için 150 lira ödemektedir fakat fiş ya da faturada yazan 149,99 lira nedeniyle çekilişe katılamayıp mağdur oluyor. Yine aynı şekilde internet alışverişlerinde bazen 1 kuruş yüzünden tüketici ücretsiz kargo hakkından yararlanamamaktadır. Vatandaş 1 kuruş yüzünden iki kez mağduriyet yaşıyor. Bununla ilgili son günlerde çok sık şikayetler almaya başladık."Sıtkı Yılmaz, alışverişlerde milyonlarca 1 kuruşun market kasalarında kaldığına işaret ederek, "Mağazalarda da kuruşlar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Fiyat etiketlerinde 9,99 lira-99,90 lira görülmekle beraber bir kuruş tüketiciye verilmediği gibi bazı firmalar yüz liralık alışverişlerde on kuruşları da vermiyor." dedi.