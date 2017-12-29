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Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti

Bazı alışveriş sitelerinde 100 lira ve üzerindeki alışverişlere uygulanan "kargo bedava" kampanyasına 99 lira 99 kuruşluk bir ürünün dahil edilmemesi tüketicilerin tepkisine yol açıyor

Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, alışveriş merkezleri, market ve mağazalar tarafından uygulanan politika nedeniyle etiketlerde sonu 99 kuruşla biten fiyatlarla sıklıkla karşılaşıldığını söyledi.

Bu uygulamayla tüketicide "daha ucuz algısı" yaratılmasının amaçlandığını dile getiren Sıtkı Yılmaz, bunun alışverişi körüklediğini aktardı.

Bu sistemin satıcının lehine tüketicinin aleyhine olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk bakışta sanki ucuz algısı veren bu ürünler sonuç itibarıyla tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketiciler bir taraftan 1 kuruşluk para üzerini alamazken diğer yandan da örneğin 150 lira ve üzeri alışverişle katılabileceği hediye çekilişine 149,99 liralık ürün fiyatı nedeniyle katılamamaktadır. Tüketici zaten 1 kuruş para üstü alamadığı için 150 lira ödemektedir fakat fiş ya da faturada yazan 149,99 lira nedeniyle çekilişe katılamayıp mağdur oluyor. Yine aynı şekilde internet alışverişlerinde bazen 1 kuruş yüzünden tüketici ücretsiz kargo hakkından yararlanamamaktadır. Vatandaş 1 kuruş yüzünden iki kez mağduriyet yaşıyor. Bununla ilgili son günlerde çok sık şikayetler almaya başladık."


PARA ÜSTÜ VERİLMİYOR 


Sıtkı Yılmaz, alışverişlerde milyonlarca 1 kuruşun market kasalarında kaldığına işaret ederek, "Mağazalarda da kuruşlar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Fiyat etiketlerinde 9,99 lira-99,90 lira görülmekle beraber bir kuruş tüketiciye verilmediği gibi bazı firmalar yüz liralık alışverişlerde on kuruşları da vermiyor." dedi.
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