İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Tüketiciye iyi haber

Hakem heyetlerine başvuru için ödenen parasal sınırlar ilçede 4570 TL’ye illerde ise 6860 TL’ye çıkarıldı. Artık daha çok tüketici mahkemeye gitmeden hakkını hakem heyetlerinde arayabilecek...

Tüketiciye iyi haber
Aldığı ürün ve hizmet nedeniyle mağdur olan tüketiciler dikkat! Başvuru için gerekli olan parasal üst sınırlar yüzde 14.47 artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; tüketici sorun yaşadığı bir ürünün değeri 4570 liranın altındaysa ilçedeki hakem heyetlerine başvuru yapabilecek. Bu tutar daha önce 2400 liraydı. 20 Aralık’ta 4000 liraya çıkarılmıştı.

6860 LİRAYA KADAR


Tüketici illerdeki hakem heyetlerine başvuru yapacaksa burada limit 6860 lira olarak uygulanacak. Örneğin 6 bin liralık bir iPhone aldıktan sonra mağdur olan tüketici, satıcıyla ilgili sorun yaşarsa mahkeme masrafı ödemeden hakem heyetine gidip sorununa çözüm arayabilecek. Bu limit de 2017 başında 3600 lirayken 20 Aralık’ta 6000 liraya çıkarılmıştı.

BAŞVURU ÜCRETİ VE MASRAFI YOK

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, limit sınırlamasının artmasının tüketici lehine olduğunu belirterek şunları söyledi: “İyi bir telefon ve TV fiyatı 5 bin liralardan başlıyor. Öncesinde bu tür alışverişler için tüketici mahkemelerine gidilmesi gerekiyordu. Bunun için de 300-400 TL gider avansı alınıyordu. Hakem heyeti başvurusunda ise ücret talep edilmiyor.”
Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi

Yılın son gününde Bitcoin fiyatları yükseldi
Zorunlu trafik sigortasına yüzde 5 zam

Zorunlu trafik sigortasına yüzde 5 zam
2018 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2018 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Sağlığa 5 yılda 480 milyar lira harcandı

Sağlığa 5 yılda 480 milyar lira harcandı
Değerli kağıt bedellerine zam yapıldı (2018'de kimlik, ehliyet, pasaport ücretleri)

Değerli kağıt bedellerine zam yapıldı (2018'de kimlik, ehliyet, pasaport ücretleri)
2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

2018 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
İşçi ve esnafın yenilik yılı (2018'de çalışma hayatında neler değişecek?)

İşçi ve esnafın yenilik yılı (2018'de çalışma hayatında neler değişecek?)
Noterler ruhsat vermeye hazır

Noterler ruhsat vermeye hazır
Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Milli Piyango çekilişi sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

Milli Piyango çekilişi sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı

’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı