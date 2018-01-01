Tüketiciye iyi haber

6860 LİRAYA KADAR

BAŞVURU ÜCRETİ VE MASRAFI YOK

Mine Bozkurt

Aldığı ürün ve hizmet nedeniyle mağdur olan tüketiciler dikkat! Başvuru için gerekli olan parasal üst sınırlar yüzde 14.47 artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; tüketici sorun yaşadığı bir ürünün değeri 4570 liranın altındaysa ilçedeki hakem heyetlerine başvuru yapabilecek. Bu tutar daha önce 2400 liraydı. 20 Aralık’ta 4000 liraya çıkarılmıştı.Tüketici illerdeki hakem heyetlerine başvuru yapacaksa burada limit 6860 lira olarak uygulanacak. Örneğin 6 bin liralık bir iPhone aldıktan sonra mağdur olan tüketici, satıcıyla ilgili sorun yaşarsa mahkeme masrafı ödemeden hakem heyetine gidip sorununa çözüm arayabilecek. Bu limit de 2017 başında 3600 lirayken 20 Aralık’ta 6000 liraya çıkarılmıştı.Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, limit sınırlamasının artmasının tüketici lehine olduğunu belirterek şunları söyledi: “İyi bir telefon ve TV fiyatı 5 bin liralardan başlıyor. Öncesinde bu tür alışverişler için tüketici mahkemelerine gidilmesi gerekiyordu. Bunun için de 300-400 TL gider avansı alınıyordu. Hakem heyeti başvurusunda ise ücret talep edilmiyor.”