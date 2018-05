Tülin Şahin’e iki ödül birden

"BİR PROFESYONELİN BİLGESİ AMA HALA BİR AMATÖRÜN HEYECANI"

Çiğdem Saltık

'nin düzenlediği ödül gecesinde hem '' hem de Star TV'de yaptığı '' için 'm' ödüllerine layık görüldü.Aldığı ödüllerden sonra Fashion TV'ye teşekkür eden 37 yaşındakişu ifadeleri kullandı:''FTV biz modeller ve moda dünyası için önemli. Böyle bir kurumdan bu ödülleri almak çok onur verici. Çok çalışmanızın güzel bir karşılığı. Daha önce bu ödülleri ayrı ayrı almıştım. Bu yıl ikisini birden almak gerçekten gurur verici. Her iki ödül için de ayrı ayrı çok çalışıyorum. Her zaman elimden geldiğince işimin hakkını en iyi sekilde vermeye çalışıyorum.Her sabah her işime ilk ve tek işimmiş gibi gidiyorum. Her çekimime bir profesyonelin bilgesi ama hala bir amatörün heyecanı ile gidiyorum. Karşılığını böyle görmek paha biçilemez.''