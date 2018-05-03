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Tülin Şahin’e iki ödül birden

Daha önce Fashion TV tarafından 'En İyi Manken' ve 'En İyi Moda Programı' ödüllerini alan Tülin Şahin bu kez iki ödülü aynı anda aldı

Tülin Şahin’e iki ödül birden
Tülin Şahin, Fashion TV'nin düzenlediği ödül gecesinde hem 'En İyi Manken' hem de Star TV'de yaptığı 'Tülin Şahin ile Moda programı' için 'En İyi Program' ödüllerine layık görüldü.

"BİR PROFESYONELİN BİLGESİ AMA HALA BİR AMATÖRÜN HEYECANI"

Aldığı ödüllerden sonra Fashion TV'ye teşekkür eden 37 yaşındaki Tülin Şahin şu ifadeleri kullandı:

''FTV biz modeller ve moda dünyası için önemli. Böyle bir kurumdan bu ödülleri almak çok onur verici. Çok çalışmanızın güzel bir karşılığı. Daha önce bu ödülleri ayrı ayrı almıştım. Bu yıl ikisini birden almak gerçekten gurur verici. Her iki ödül için de ayrı ayrı çok çalışıyorum. Her zaman elimden geldiğince işimin hakkını en iyi sekilde vermeye çalışıyorum.

Her sabah her işime ilk ve tek işimmiş gibi gidiyorum. Her çekimime bir profesyonelin bilgesi ama hala bir amatörün heyecanı ile gidiyorum. Karşılığını böyle görmek paha biçilemez.''



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