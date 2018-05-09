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Tüm iOS uygulamaları iPhone X ve iOS 11 destekli olacak

iPhone uygulamaları değişiyor! Apple, uygulama geliştiricilerine gönderdiği e-postada yeni güncellemelerin iPhone X ve iOS 11 desteği içermesinin zorunlu hale getirildiğini açıkladı
 

Tüm iOS uygulamaları iPhone X ve iOS 11 destekli olacak
Apple, uygulama geliştiricilerine gönderdiği e-postada, iOS App Store’da yayınlanacak tüm yeni güncellemelerin hem iPhone X’un ekranındaki çentiği hem de iOS 11 SDK’ini desteklemek zorunda olduğunu açıkladı.

Şirket temmuz ayından itibaren yayınlanacak tüm yeni güncellemelerde bu zorunluluğu aramaya başlayacak.

Apple bir süredir uygulama geliştiricilerine yeni yazılım ve donanımlarına destek verme çağrısında bulunuyordu. Bu yılın şubat ayında yayınlanacak tüm yeni uygulamaların yukarıdaki özellikleri desteklemesi gerektiğini açıklamıştı.

Yeni duyuru ise eski uygulamaların da bu uyum sürecine tabi tutulacağı anlamına geliyor. Apple’ın bu hamlesi, bu yıl tanıtacağı yeni iPhone modellerinde iPhone X çentiğini sürdüreceği iddialarını güçlendiriyor.


 


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