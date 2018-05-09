Tüm iOS uygulamaları iPhone X ve iOS 11 destekli olacak

Büşra Kamış

, uygulama geliştiricilerine gönderdiği e-postada,’da yayınlanacak tüm yeni güncellemelerin hem’un ekranındaki çentiği hem de’ini desteklemek zorunda olduğunu açıkladı.Şirket temmuz ayından itibaren yayınlanacak tüm yeni güncellemelerde bu zorunluluğu aramaya başlayacak.Apple bir süredir uygulama geliştiricilerine yeni yazılım ve donanımlarına destek verme çağrısında bulunuyordu. Bu yılın şubat ayında yayınlanacak tüm yeni uygulamaların yukarıdaki özellikleri desteklemesi gerektiğini açıklamıştı.Yeni duyuru ise eski uygulamaların da bu uyum sürecine tabi tutulacağı anlamına geliyor. Apple’ın bu hamlesi, bu yıl tanıtacağı yeni iPhone modellerinde iPhone X çentiğini sürdüreceği iddialarını güçlendiriyor.