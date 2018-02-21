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Tüm Türkiye şehit Astsubay Ömer Halisdemir için dua etti

Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı teslim almaya gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Şehit Halisdemir’in dün 44. doğum günüydü

Tüm Türkiye şehit Astsubay Ömer Halisdemir için dua etti

ŞEHİT EDİLMİŞTİ


15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü Tuğgeneral Semih Terzi ve beraberindeki darbeciler Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek istemişti. Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’dan aldığı “Vur” emriyle Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilmişti.


FATİH ŞAHİN VURDU


Ömer Halisdemir davasında güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ömer Halisdemir’in Semih Terzi’yi ateş ederek yaraladığı an da yer alıyor. Ardından karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koşan Ömer Halisdemir, Semih Terzi’nin ekibinde bulunan eski binbaşı Fatih Şahin’in silahından çıkan kurşunla şehit oluyor. (Semih Terzi daha sonra hastanede ölmüştü.)


DİZ ÇÖKÜP ÖPTÜ


Görüntülerde darbe girişiminin bastırılmasının ardından sabah Zekai Aksakallı’nın Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gelişi de yer alıyor. Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir’in naaşı önünde diz çöküyor. Zekai Aksakallı’nın Ömer Halisdemir’in üstündeki örtüyü açtığı ve şehidi alnından öptüğü görülüyor.


Zekai Aksakallı karargah önünde şehit Ömer Halisdemir’in alnını öptü.


TARAF DEĞİŞTİRDİ


Davanın en dikkat çeken ismi eski Üsteğmen Mihrali Atmaca. Darbeci general Semih Terzi ile birlikte Diyarbakır’dan Ankara’ya giden Mihrali Atmaca, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda taraf değiştirdi. Darbeci Astsubay Nedim Şahin’i öldürüp Albay Ümit Bak’ı teslim aldı. 1 hafta sonra gözaltına alındı. Ancak önceki gün yayınlanan görüntülerde Mihrali Atmaca’nın Ömer Halisdemir’in naşına 2 el ateş ettiği görüldü.



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