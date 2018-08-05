Bir eğitim kurumu olmanın verdiği hassasiyetle basketbolu sosyal sorumluluk projesi olarak gören Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve Genel Sekreter Alpaslan Aydın, 'vizyoner-yenilikçi' Bahçeşehir'i, Ribaund dergisine anlattı.

Daha kulübü kurarken uzun vadeli planlar yaptıklarını aktaran başkan Hüseyin Yücel, "Geride bıraktığımız sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele ederken, 12 ilde altyapı seçmeleri yaptık.

Samsun, Mersin, Ankara, İzmir ve Antalya'da kulübümüzün şubelerini kurduk. Tabii ki amacımız Süper Lig'e çıkmaktı ama şanssız bir şekilde finalde Afyon'a yenilerek bu hedefe ulaşamadık. Sonrasında Eskişehir'in çekilmesiyle hakkımız olan Süper Lig biletini aldık" değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİM VE SPORU BİRLİKTE DÜŞÜNÜYORUZ

Orta ve uzun vadeli planlarının özellikle Bahçeşehir Koleji'ndeki öğrencilere, sonrasında ise tüm öğrencilere basketbolu sevdirmek olduğunu dile getiren Yücel, "Basketbol aşkını bütün öğrencilere ve gençlere aktarabilirsek kendimizi başarılı sayacağız. Sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin Bahçeşehiriyiz.

124 kampüsümüz ve 75 bin öğrencimiz var. Bu öğrencileri bir şekilde basketbola entegre etmeliyiz. Eğitim ve sporu birlikte düşünüyoruz. Bir diğer amacımız da altyapılara destek vermek. Tabii ki bu uzun vadede olabilecek bir şey" yorumunu yaptı.

En önemli hedeflerimizden birinin de yeni salon yapmak olduğunu vurgulayan Yücem, şöyle devam etti: "Bu yaklaşık 5000 kapasiteli bir salon olacak. Federasyon ve diğer yetkili kurumlar ile görüşüyoruz. Yap-işlet-devret gibi bir model kullanmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. 5 yıl içinde bir Avrupa kupasını müzemize koymayı arzu ediyoruz."

BASKETBOLU ÖNCE ÇOCUKLARA SEVDİRECEĞİZ

Genel sekreter Alpaslan Aydın ise "Bizim gördüğümüz en önemli eksiklerden biri, basketbol salonlarına yeterli seyircinin gelmemesi.

Fenerbahçe haricinde önemli seyirci desteği alan takım yok. Buna Beşiktaş ve Galatasaray da dahil. Taraftarsız bu iş olmaz. O nedenle en önemli hedeflerimizden seyirciyi salona çekmek.

12 Dev Adam döneminin ardından Türkiye'de seyirci konusunda bir gerileme oldu. Biz bu heyecanı Türkiye'ye tekrar geri getirme arzusundayız. Çocuklarla başlayarak basketbolu sevdirerek Türkiye'de çığır açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.















