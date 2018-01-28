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Tümer Metin ve Gamze Topuz yine ayrıldı!

Aralık ayında aşklarına ikinci kez şans veren eski futbolcu Tümer Metin ve oyuncu Gamze Topuz'un bu barışmaları kısa sürdü

28 Ocak 2018, Pazar 14:27
Tümer Metin ve Gamze Topuz yine ayrıldı!
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Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu Gamze Topuz'un geçen kış başlayan ilişkisi Eylül'de noktalanmıştı.

Sevgililer Ekim'de yeniden bir araya gelmişti. Ama sonra yine ayrıldılar.

Birbirlerinden kopamayan Tümer Metin ile Gamze Topuz Aralık'ta ikinci kez barışmıştı.

Gamze Topuz ve Tümer Metin, bu kez tüm bağlarını kopardı. Çift, Instagram'dan birbirini arkadaşlıktan çıkardı.



ŞİDDET İDDİASI

Daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in Gamza Topuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Gamze Topuz ''Tümer Metin'den şiddet yüzünden mi ayrıldınız?'' sorusuna ''Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik.'' şeklinde cevap vermiş ve iddiaları yalanlamıştı.



Gamze Topuz 2014'te Ümit Kantarcılar ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin fırtınalı evliliği kızları Elis Naz'a (2) rağmen Mart 2015'te bitti. 



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