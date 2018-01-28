Tümer Metin ve Gamze Topuz yine ayrıldı!

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ŞİDDET İDDİASI

Gamze Topuz 2014'te Ümit Kantarcılar ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin fırtınalı evliliği kızları Elis Naz'a (2) rağmen Mart 2015'te bitti.

Çiğdem Saltık

Eski futbolcuile oyuncu'un geçen kış başlayan ilişkisi Eylül'de noktalanmıştı.Sevgililer Ekim'de yeniden bir araya gelmişti. Ama sonra yine ayrıldılar.Birbirlerinden kopamayanileAralık'ta ikinci kez barışmıştı.ve, bu kez tüm bağlarını kopardı. Çift, Instagram'dan birbirini arkadaşlıktan çıkardı.Daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in Gamza Topuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti.''den şiddet yüzünden mi ayrıldınız?'' sorusuna ''Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik.'' şeklinde cevap vermiş ve iddiaları yalanlamıştı.