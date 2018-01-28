Tümer Metin ve Gamze Topuz yine ayrıldı!

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Eski futbolcu Tümer Metin
ile oyuncu Gamze Topuz
'un geçen kış başlayan ilişkisi Eylül'de noktalanmıştı.
Sevgililer Ekim'de yeniden bir araya gelmişti. Ama sonra yine ayrıldılar.
Birbirlerinden kopamayan Tümer Metin
ile Gamze Topuz
Aralık'ta ikinci kez barışmıştı.
Gamze Topuz
ve Tümer Metin
, bu kez tüm bağlarını kopardı. Çift, Instagram'dan birbirini arkadaşlıktan çıkardı.
ŞİDDET İDDİASI
Daha önceki ayrılıklarında Tümer Metin'in Gamza Topuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti.
Gamze Topuz
''Tümer Metin'
den şiddet yüzünden mi ayrıldınız?'' sorusuna ''Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik.'' şeklinde cevap vermiş ve iddiaları yalanlamıştı.
Gamze Topuz 2014'te Ümit Kantarcılar ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin fırtınalı evliliği kızları Elis Naz'a (2) rağmen Mart 2015'te bitti.
Çiğdem Saltık