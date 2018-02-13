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Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Havzasının bulunduğu Bulgaristan’daki ve Edirne’deki yağışlar nedeniyle dün debisi 5 kat artarak 114 metreküp/ saniyeye ulaşan Tunca Nehri’nin dün akşamdan bu yana seviyesinde düşüş başladı

13 Şubat 2018, Salı 10:29
Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti
Devlet Su İşleri’nin son ölçümüne göre debisi 103 metreküp/saniye seviyesine düşmesine rağmen Tunca Nehri yatağının daraldığı Sarayiçi’nde taşma seviyesinde akıyor. DSİ’nin ölçümlere göre verdiği "sarı alarm" durumu ise geçerliliğini koruyor.



Özellikle Adalet Kasrı’nın dibindeki Fatih Köprüsü’nün gözleri nehir suyunun yükselmesi nedeniyle neredeyse kapanmak üzere. Ancak şu an kent merkezini Yeniimaret Mahallesi ile bağlayan Fatih ve Kanuni köprülerinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yok.

YER YER SULAR ALTINDA

Yerleşim alanlarının olmadığı Sarayiçi mevkisinde Tunca Nehri’nin bu bölgede yatağından çıkması halinde Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Adalet Kasrı ve Saray kalıntıları yer yer sular altında kalıyor.



 


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