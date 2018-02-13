Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

YER YER SULAR ALTINDA

Senim Tanay

Devlet Su İşleri’nin son ölçümüne göre debisi 103 metreküp/saniye seviyesine düşmesine rağmen Tunca Nehri yatağının daraldığı Sarayiçi’nde taşma seviyesinde akıyor. DSİ’nin ölçümlere göre verdiği "sarı alarm" durumu ise geçerliliğini koruyor.Özellikle Adalet Kasrı’nın dibindeki Fatih Köprüsü’nün gözleri nehir suyunun yükselmesi nedeniyle neredeyse kapanmak üzere. Ancak şu an kent merkezini Yeniimaret Mahallesi ile bağlayan Fatih ve Kanuni köprülerinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yok.Yerleşim alanlarının olmadığı Sarayiçi mevkisinde Tunca Nehri’nin bu bölgede yatağından çıkması halinde Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Adalet Kasrı ve Saray kalıntıları yer yer sular altında kalıyor.