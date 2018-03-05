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Tunca Nehri taştı, Fatih Köprüsü trafiğe kapatıldı

Tunca Nehri'nde sabah saatlerinde başlayan debi artışı akşam saatlerinde arttı

Tunca Nehri taştı, Fatih Köprüsü trafiğe kapatıldı
Kar erimeleri ve lokal sağanaklarla hızla yükselen su seviyesi, Sarayiçi'nde yatağından çıkıp çevreye yayılmaya başladı.
Köprünün girişlerine su çıktı, köprü gözlerinin büyük bölümü de yoğun su akışıyla kapandı.

DAHA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR


Kent merkezini Yeniimaret Mahallesi'ne bağlayan köprülerden biri olan tarihi taş köprüden geçişte araç sürücüleri zorluk yaşadı.

Polis ekipleri yaptıkları gözlem sonrası Fatih Köprüsü'nü araç ve yaya trafiğine kapattı. Köprü başlarına şerit çekildi.

Adalet Kasrı çevresi de suyla kaplandı. Nehir suyu, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının giriş kapısına kadar ulaştı.
DSİ verilerine göre 166 metreküp/saniye ölçülen nehir debisinin, Bulgaristan'daki havzadan gelen su nedeniyle bir süre daha yükselmesi bekleniyor.

AA


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