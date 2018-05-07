Tuncay Şanlı'dan Gomis yorumu: Alex penaltıda...

Spor Toto Süper Lig
'in 32. haftasında Galatasaray
deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor
'u 2-1 mağlup etti. Yorumcu, Tuncay Şanlı
beIN FC programında maç ile ilgili şunları söyledi:
İstediğiniz kadar topa sahip olun. Gol atamazsanız olmaz. Gomis
penaltı stresi yaşıyor. 3 tane penaltı kaçırdı. Finaldesiniz ve son penaltıya kaldınız. Acaba penaltı attırır mı Gomis’e? Fatih Hoca şans verir. Oyuncuya güven vermesi güzel bir şey.
Muslera’nın hareketine hakem penaltı verdi. Pozisyondan sonra Muslera
, hakeme gidip ben mi yaptım dedi. Hakem de evet dedi. Muslera’nın müdahalesi var.
Gomis son kaçırdığı penaltıda bile kararsız kaldı. Mesela Eto’o
ve Demba Ba
kaleciye bakar. Gomis kararsız görünüyordu. Mesela; Alex de iyi kullanırdı. Gomis, maçtan sonra bayağı üzüldü. Atamayınca da olmuyor. En iyi vuruşu yapsan bile kaçırıyorsun.
Erdinç Şahin