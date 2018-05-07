Tuncay Şanlı'dan Gomis yorumu: Alex penaltıda...

Erdinç Şahin

'in 32. haftasındadeplasmanda'u 2-1 mağlup etti. Yorumcu,beIN FC programında maç ile ilgili şunları söyledi:İstediğiniz kadar topa sahip olun. Gol atamazsanız olmaz.penaltı stresi yaşıyor. 3 tane penaltı kaçırdı. Finaldesiniz ve son penaltıya kaldınız. Acaba penaltı attırır mı Gomis’e? Fatih Hoca şans verir. Oyuncuya güven vermesi güzel bir şey.Muslera’nın hareketine hakem penaltı verdi. Pozisyondan sonra, hakeme gidip ben mi yaptım dedi. Hakem de evet dedi. Muslera’nın müdahalesi var.Gomis son kaçırdığı penaltıda bile kararsız kaldı. Meselavekaleciye bakar. Gomis kararsız görünüyordu. Mesela; Alex de iyi kullanırdı. Gomis, maçtan sonra bayağı üzüldü. Atamayınca da olmuyor. En iyi vuruşu yapsan bile kaçırıyorsun.