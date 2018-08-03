İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan nafaka davasında yer alan iddialara göre, Tuncay Şanlı hamileliği devam ederken sevgilisi Melis Sayım'dan ayrılık kararı aldı. Tuncay Şanlı oğlunun doğmasına 4 gün kala yeni sevgilisi spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülendi.

Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran'da Ömer adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.Doğumun ardından Tuncay Şanlı oğlunu nüfusuna geçirdi. Hamileliği nedeniyle işini yapamadığını belirten Melis Sayım oğlunun emziren bir anne olarak hayatını idame ettirmeye çalıştığını kaydetti. Melis Sayım, Tuncay Şanlı'nın çocukları için hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ileri sürerek nafaka istedi.

KİRA GELİRİ 100 BİN TL

Melis Sayım, şikayet dilekçesinde Tuncay Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılamadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürdü.

Tuncay Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Melis Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istedi. Melis Sayım, doğum giderlerini de Tuncay Şanlı'dan talep etti.

TUNCAY ŞANLI BEBEĞİNİN ANNESİNE İHANET ETTİ Mİ?

Melis Sayım, 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programında şunları söylemişti:

''İlk duyumları alıp Tuncay'a sorduğumda 'Kesinlikle böyle bir şey yok, Seyhan sadece iş arkadaşım. İstediğin gibi ispatlarım' dedi. Çok güzel bir şekilde ispatladı! Beraber olmadığımız için beni ilgilendirmiyor. Evlilikle alakalı bir şeyim de yok. Sadece fotoğrafları görünce teşekkür mesajı attım. 'Doğuma 4 gün kala bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim' dedim. Tek düşündüğüm oğlum. Tuncay'ın ailesiyle aram çok iyi. Beni yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok iyi insanlar.''

'ALGI OPERASYONU!'

Tuncay Şanlı ile yeni sevgilisi Seyhan Şaşko da avukatları aracılığıyla basına şu açıklamayı yapmıştı:

''Haksız yayınlarla bir algı operasyonu hedefleniyor. Şanlı, eski kız arkadaşının hamilelik sürecine saygılı davranmış, her türlü talebe karşılık vermeye çalışmıştır. Bu amaçla Seyhan Şaşko ile ilişkisini gözlerden uzak sürdürmüştür. Müvekkilim bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerine düşen her şeyi yapmıştır/yapacaktır.''

DHA