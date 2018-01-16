Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Mehmet Nuri Turan

Tunceli Valiliği, Pülümür yolunda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler tarafından arama tarama faaliyeti yapıldığını bildirdi.Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 metre kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.(Fatma Çıray /İHA)