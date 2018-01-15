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Tunceli’de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi (Özel güvenlik bölgesi nedir?)

Tunceli merkez ve 4 ilçesinde terörle mücadele operasyonları kapsamında 30 bölge, 16-30 Ocak tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi

15 Ocak 2018, Pazartesi 16:57
Tunceli’de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi (Özel güvenlik bölgesi nedir?)
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan ve koordinat bilgileri verilen Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 16-30 Ocak tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı da belirtilerek, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi. 


'ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' NEDİR?


Özel güvenlik bölgeleri, 1981'de çıkarılmış '2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na göre ikiye ayrılıyor; 'askeri güvenlik bölgesi' ve 'özel güvenlik bölgesi'...

'Askeri güvenlik bölgesi' de iki alt başlığa sahip: 'Daimi askeri güvenlik bölgesi' ve 'geçici askeri güvenlik bölgesi'. 
 

PARA VE HAPİS CEZASI VAR


Özel güvenlik bölgesi, terör eylemleri nedeniyle yerleşim yerlerinin sosyal ve ekonomik gelişmesinin olumsuz etkilendiği zamanlarda ilan ediliyor. Kanunun kamulaştırma yapılabilmesine de olanak tanıdığı özel güvenlik bölgelerine izinsiz girilemiyor, buna aykırı hareket edenler hapis ve para cezalarına çarptırılabiliyor.  

Geçici askeri güvenlik bölgesi, askeri operasyonlar nedeniyle yerleşim merkezlerinin dışında can ve mal güvenliği açısından girilmesi sakıncalı bölgelerde ilan ediliyor. Süresi, operasyonun süresiyle sınırlı tutuluyor. Bu süre 15 gün ile 6 ay arasında değişebiliyor.  Bu güvenlik bölgeleri İçişleri Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı'nın gerekli görmesiyle, Bakanlar Kurulu kararıyla ya da acil durumlarda valilik kararıyla ilan ediliyor.  

Daimi askeri güvenlik bölgesi ise kışla, karargah gibi askeri birimlerin, tesislerin çevresini kapsıyor.  

 


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