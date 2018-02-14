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Tunceli'de 4 sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli'de 4 sığınak imha edildi
Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 4 sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, "İlimiz merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 4 adet sığınak içerisinde 60 metre EYP kablosu, 150 metre kablo, 6 adet pil düzeneği, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet harita, 100 metre su hortumu, 20 adet testere ağzı, 2 adet testere, 3 adet mont, 20 metre naylon, 1 adet küçük tüp, 1 adet ocak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi


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