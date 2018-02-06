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Tunceli'de bir sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 1 sığınak imha edilirken çok sayıda kış için malzeme ele geçirildi

Tunceli'de bir sığınak imha edildi
Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını, 1 sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında "İl Jandarma Komutanlığımızca merkez kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, teröristlere ait bir sığınak içerisinde 2 çift mekap ayakkabı, 2 adet soba, 3 adet yağmurluk, 2 adet yatak, 3 adet yorgan, 2 adet branda, 3 adet kazma, 8 adet kürek, 2 adet balta, 100 metre çelik tel, 100 metre su borusu, 1 adet sargı bezi, 3 adet güğüm, 3 adet çaydanlık, 5 adet tencere, 1 adet kazan ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.


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