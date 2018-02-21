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Tunceli'de fotoğraflandılar! Soyu tükenmek üzere...

Tunceli Mazgirt'te, yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, dünyada ve Türkiye'de soyu tükenmek üzere olan ve birinci derecede koruma altında bulunan vaşakları görüntüledi

Tunceli'de fotoğraflandılar! Soyu tükenmek üzere...
Mazgirt'in Hıran Vadisi'nde bulunan Şişik Ormanları'nın içinden geçen dere yakınlarında, iki vaşağı görüntüleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, soyu tükenmek üzere olan hayvanları tesadüfen fotoğrafladığını söyledi. Dağ keçilerinin fotoğrafını çekmek için dere kenarında gizlendiği sırada, aynı bölgeye gelen iki vaşağın pusuya yattığını gördüğünü anlatan Narin, şunları söyledi: 



"Geçen hafta, gece saatlerinde köydeki evime giderken, Hıran Vadisi içinde 2 vaşak gördüm. Gece olduğu için görüntülerini iyi çekememiştim. Bir gün sonra aynı bölgeye öğle saatlerinde gittim. Aynı bölgede iki vaşak, dere kenarında birbirine yaklaşık 50 metre mesafede pusu pozisyonunda bekliyordu. Cüsseleri normalin üzerinde gibiydi, çok iri görünüyordu. Önce bunların çita olabileceğini düşündüm; ancak daha sonra ayağa kalktıklarında kuyruklarından vaşak olduklarını anladım. Çekimden sonra yaptığım araştırmalarda ve görüştüğüm uzmanlar, bu boyutta, Türkiye'de vaşak görüntülenmediğini söyledi. Bu boyutta, iri ve semiz vaşağı ilk kez görüntülemiş olduğumu öğrenince ben de mutlu oldum. Dünyada ve Türkiye'de koruma altında olmalarına rağmen Tunceli'nin yüksek karlı dağlarında vaşakların sayısı artıyor." 



Fotoğrafladığı vaşaklardan birinin dişi olduğunu belirten Hüseyin Narin, bu hayvanların çiftleşme döneminde olabileceğini dile getirerek, "Çekim sırasında oldukça yaklaşmaya çalıştım. Erkek olan vaşak, beni fark etti ve bana doğru saldırı pozisyonu alarak, koşmaya başlayınca ben de hızla koşarak, aracımın içine girdim. O an, çok korkmuştum" dedi. 



DHA


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