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Tunceli'de operasyonda tarihi eser bulundu

Tunceli’nin Pertek ilçesi kırsalında, teröristlere yönelik operasyon yürüten Mehmetçik, Ortaçağ’da tahıllar ile sıvı ürünlerin saklanması amacıyla kullanılan dev bir Pithos (hububat küpü) ele geçirdi

31 Ocak 2018, Çarşamba 20:20
Tunceli'de operasyonda tarihi eser bulundu
Teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla ilçenin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce gerçekleştirilen operasyonda bir evde arama yapıldı.

Aramada, büyük bir Pithos bulan Mehmetçik, söz konusu eseri bulunduğu alandan titizlikle alıp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim etti.

ORTAÇAĞ'DAN KALMA 

Bu kurumdaki inceleme sonucu Ortaçağ dönemine ait olduğu anlaşılan Pithos’un, 95 santimetre karın çapında ve bir metre 45 santimetre uzunluğunda olduğu belirlendi.



Bu özellikleri bakımından bölgede şu ana kadar tek parça halinde bulunan Ortaçağ dönemine ait en büyük Pithos olduğu anlaşılan tarihi eser, kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesi’nde sergilenecek. 

Ortaçağ’da tahıl ürünleri başta olmak üzere şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerinde depolanmasında kullanılan büyük bir küp olan Pithos’un, Kent Müzesi açılana kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde muhafaza altına alınacağı kaydedildi

PİTHOS NEDİR?

Antik Çağ'da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere pithos adı verilir. Ayrıca bu dev pithoslar içine ölü konulduğunda, derin çukurlara yerleştirilerek mezar  görevi görüyordu.


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