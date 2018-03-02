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Tunceli’de PKK cephaneliği ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından, Ovacık ilçesi kırsalında terör unsurlarına karşı düzenlenen operasyonlarda 7 adet değişik çap ve markada tüfek, 55 bin adet mermi, bol miktarda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

02 Mart 2018, Cuma 23:01
Tunceli’de PKK cephaneliği ele geçirildi
Tunceli Valiliği’nden operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada; Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen operasyonlarda kaya bloğunun içerisinde ve kaya diplerine saklanmış vaziyette 2 adet Dragunov marka keskin nişancı tüfeği ve 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildiği belirtildi.
 

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ


Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyonda ayrıca, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 30 bin 60 adet kaleşnikof mühimmatı, 25 bin adet Bixi mühimmatı, 6 adet El yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 10 adet Bixi mayonu, 9 adet pil bloğu, 72 çift mekap ayakkabı, 1 adet kamuflaj, 4 adet terörist kıyafeti, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sis bombası, 11 adet el bombası, 19 adet küçük tüp, 10 top el yapımı patlayıcı kablosu, 3 tonluk su tankı, 3 bin metre kablo, 400 metre anti kron kamera kablosu, 2 bin adet şarjör kütüklüğü, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet çadır, 1 adet pusula, 1 top kumaş, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 7 adet bidon, 100 kilogram demir parçaları, 1 adet su botu, 2 adet bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet yazıcı, 1 adet silah dürbün şarj aleti, 9 adet uyku tulumu, 1 adet askeri kamuflaj, 160 kilogram gıda maddesi, çok miktarda tıbbi malzeme, kırtasiye malzemesi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

MERMİLER KUZEY IRAK'TAN GETİRİLMİŞ


Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre; ele geçirilen 55 bin merminin yakın zaman üretimi olduğu ve çözüm sürecinden yararlanılarak Kuzey Irak’tan Tunceli’ye aktarıldığı öğrenildi.
 


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