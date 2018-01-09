15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Tunceli'de terör operasyonlarında sığınakta yaşam malzemesi bulundu

Tunceli merkez ve Pertek ilçesi kırsalındaki operasyonlarda patlayıcı madde, mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi

09 Ocak 2018, Salı 22:49
Tunceli'de terör operasyonlarında sığınakta yaşam malzemesi bulundu
Tunceli merkez ve Pertek ilçesi kırsalındaki operasyonlarda kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ


Tuncel İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Pertek ilçesi kırsalında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonlarda toprak altına gizlenmiş vaziyette ve sığınak içerisinde 4 mutfak tüpü, 1 kilogram patlayıcı, 2 cep telefonu, çadır, branda, 20 pil, 10 pil bloku, gaz lambası, 5 kürek, 2 kazma, 3 balyoz, 2 keser, 4 murç, 2 çekiç, 24 izole bant, 400 metre kablo, bin metre ince telefon kablosu, tabanca kılıfı, 3 çift ayakkabı, yağmurluk, çakmak gazı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Manisa'da vatandaşlar yıllarca bu borulardan su içmiş

Manisa'da vatandaşlar yıllarca bu borulardan su içmiş
Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..!

Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin..!
İlber Ortaylı: Cumhuriyet rejimi, en demokratik rejimi getirmiyor

İlber Ortaylı: Cumhuriyet rejimi, en demokratik rejimi getirmiyor
20 ilde FETÖ operasyonunda 31 askere gözaltı

20 ilde FETÖ operasyonunda 31 askere gözaltı
İstanbul’da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul’da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
Anjiyo olan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası

Anjiyo olan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası
Rus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan yardım istedi...

Rus Deniz Kuvvetleri gemisi TSK'dan yardım istedi...
Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum
Diyarbakır’da askeri araç devrildi: 5 yaralı

Diyarbakır’da askeri araç devrildi: 5 yaralı
Irak'tan Türkiye'ye petrol mesajı

Irak'tan Türkiye'ye petrol mesajı
Nusaybin'de 'çöp taksi' uygulaması

Nusaybin'de 'çöp taksi' uygulaması