Tunceli’de terör operasyonu

SIĞINAKLARDA BULUNANLAR ŞOKE ETTİ

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Mine Bozkurt

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen operasyonlar kapsamında, kentin kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.Bu faaliyetler sonucu teröristlere ait 5 sığınak bulan Mehmetçik, sığınaklarda arama yaptı.Aramada, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, birer çadır, televizyon, radyo, büyük ve küçük tüp, branda, sera naylonu ile kamera, 2 top naylon, 5’er kamera kaseti ve gaz lambası, 20 büyük el feneri, 2 gemici feneri, 210 örgütsel kitap, 5 ağaç motoru, 100 hızar ağzı, 230 ampul, 4 ses kayıt cihazı, 26 ses kayıt kaseti, 50 çakmak gazı ele geçirildi.Sığınaklarda ayrıca 2 kamuflaj elbise, 8’er askeri mont ve askeri parka, 700 çift eldiven, 210 çift ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 2 mont, 300 bere, 100’er pantolon ve tişört, 50 termal içlik, 4 uyku tulumu ele geçiren Mehmetçik, bu giyim eşyasının yanı sıra 600 diş fırçası ve macunu, 20 bin tütün kağıdı, 600 kalem, 100 not defteri, 300 çakmak, 10 kilogram çivi, çok miktarda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve mutfak malzemesi buldu.Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşımayanlar savcılığın talimatıyla olay yerinde imha edildi Kent genelinde teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.