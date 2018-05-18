Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentin Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda, F-16 savaş uçaklarıyla tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA