Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

19 Mayıs 2018, Cumartesi 01:28
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentin Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda, F-16 savaş uçaklarıyla tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

AA

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