Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Pertek kırsalında operasyon yapıldığı belirtilerek, "Pertek kırsalında yapılan çalışmalar neticesinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 84 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 bin 858 adet Kalaşnikof mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 3 adet sırt çantası ve 3 adet pil ele geçirilmiştir" denildi.