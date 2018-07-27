Tuncer Çiftçi kimdir? Sahte mehdinin yeni videosu ortaya çıktı

İzmit'te yepyeni bir sahte mehdi ortaya çıktı. Şifa dağıttığını ve kansere deva olduğunu iddia eden Turcer Çiftçi, sosyal medyada gündem olurken yeni ortaya çıkan video ise "pes" dedirtti. Çifti bir grup kadını bir şelaleye götürüp kadınların suyun altından geçmesini istiyor. Hatta çifti, kadınlara "Beni seviyorsanız balıklama atlayın" diye talimat verirken bazı kadınlar sahte mehdinin isteğini yerine getiriyor.

Bu görüntülerin gündem gelmesinin ardından sahte mehdi Tuncer Çifti hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.

TUNCER ÇİFTÇİ KİMDİR?

Tuncer Çiftçi, İzmit’te televizyon, radyo programı yapıyor. Sosyal medya gibi çeşitli kanallardan kendisini hastalıklara şifa olan ‘mehdi’ olarak tanıtıyor.

Tuncer Çiftçi'nin Kocaeli'ne gelişi 2004 yılına dayanıyor. Bu tarihte İstanbul'dan gelen Çiftçi radyo işine giriyor. 'Dua'yöntemiyle kısa sürede ün kazanıyor. İşte bu noktadan sonra yaptıkları yerel basının dikkatini çekiyor. 15 Mart 2007 tarihinde Bizim Kocaeli gazetesi “Medine dilencisi gibi” başlığı ile Çiftçi'nin marifetlerini manşet haberiyle okuyucularına duyuruyor. Gazetenin Yayın Koordinatörü Serpil Çolak yaşananları şöyle anlatıyor: “Radyoda insanların dini duygularını sömürerek para topluyor. Canlı yayında 'elektrik parasını ödeyemedik' diyerek para istiyor.” Serpil Çolak, stat dolduracak etkinlikler düzenlendiğini ve bir çok kişinin bu etkinliklere katıldığını söylüyor: “Çiftçi'nin para toplama yöntemlerinden biri de broşürler. Bu broşürü Çitfçi'ye imzalatırsanız fiyatı 5 YTL, imzasızlar ise 3 YTL'den satılıyor. Hatta bazen stat kapısında damat gibi bekliyor ve insanlar ona paradan çeyrek altına kadar bir çok takı takıyor.”

ŞEHİR EFSANESİ OLDU

İsmini vermeyen bir kişi Kocaeli'de anlatılanları şöyle aktarıyor: “Eşi yayında aynen şunları söyledi: 'Odamızda ışık yakmayız çünkü Tuncer odaya girince tavan yeşil olur ve oda nur gibi aydınlanır. Tuncer sonra balkona çıkar ve ay onun ayağına gelir. Tuncer aya çıkar ve Mekke'ye namaza gider.'İşte kendilerini böyle anlatıyorlar ve insanlar da inanıyor.”

20 BİN YTL KAPTIRDIK, OĞLUMU ZOR KURTARDIM

Gölcük'te esnaflık yapan Hamit Özdel ise Çiftçi'ye en az 20 bin YTL kaptırdığını iddia ediyor: “Oğlum Mümin Özdel evli ve 3 çocuk babası. Tuncer'in radyosunda program yapmaya başlıyor. Maddi durumumuz iyi olduğu için de bizim çocuktan para almaya başlıyor. Elektrik parası, su parası, kira adı altında en az 20 bin YTL paramızı aldı. 2 yıl çocuğumu kurtarmaya çalıştım ama radyodaki şöhret yüzünden çocuğum kendine zor geldi. Doğru düzgün dua okumayı bile bilmez. İstanbul'da inşaat işi yaparken batıyor ve Kocaeli'ye geliyor. Yeniköy'de villada oturuyor. İki arabası var. 4 çocuğunu ise özel kolejlerde okutuyor.”



