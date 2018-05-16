Tünelde feci kaza: Turistler ölümden döndü

Kaza, Alanya D400 Karayolu üzeri 1'nci tünel içerisinde meydana geldi. Alanya yönünden Antalya yönüne giden Mustafa Kellecioğlu yönetimindeki pazar malzemesi yüklü midibüs, aynı yönde seyir eden ve içerisinde çok sayıda Rus uyruklu turistin bulunduğu tur midibüsüne arkadan çarptı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kellecioğlu kabinde sıkıştı. Sürücü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından midibüs içerisinden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Turistler ise uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı. Polis tarafından sakinleştirilen turistler midibüse tekrar bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA (İHA)



