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Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı

Tunus polisi, hayat pahalılığı protestolarında yağmalama yapan ve ve polisle çatışmaya giren 200 göstericiyi gözaltına aldı

10 Ocak 2018, Çarşamba 18:41
Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife Çibani, sokak göstericileri ile polis arasında çıkan çatışmada 49 polisin yaralandığı ve 200 göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

ELEKTRONİK ALETLERİ ÇALDILAR


Göstericilerin, Tunus’un kenar mahallelerinde bazı uluslararası alışveriş merkezlerini tahrip ettiği kaydedildi. Görgü şahitleri, göstericilerin elektronik aletlerin satış merkezlerinin vitrinlerini taşlayarak çıkan kargaşadan faydalanarak elektronik aletleri çaldıklarını söyledi.

Sokaklardaki mobese kameralarının da tahrip edildiği kaydedildi.

(İHA)

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