Tunus-Türkiye maçını Alain Bieri yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Alain Bieri yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almedia olacak.

AA