Tunus yerel seçimlerinde 'bağımsızlar' birinci

Tunus'ta hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerde, bağımsız aday listeleri ülke genelinde oyların yüzde 32,9'unu elde etti
 

Tunus yerel seçimlerinde 'bağımsızlar' birinci
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) yerel seçimlerin ilk sonuçlarını açıklamak üzere başkentteki Kongre Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. 

Buna göre, bağımsızlar, ülke genelindeki 24 vilayete bağlı 350 yerel yönetim birimindeki toplam 7 bin 177 belediye meclis üyeliğinden 2 bin 367'sini, Nahda Hareketi 2 bin 135'ini, Nida Tunus ise bin 595'ini kazandı.

Ülke genelinde Halkçı Cephe, 295 belediye meclis üyeliği (oyların yüzde 3,6'sı) kazanarak dördüncü sıraya, Demokratik Hareket de 205 (yüzde 2,8) üyelik ile beşinci sıraya yerleşti.

YSK'nin açıkladığı sonuçlara göre, ülke genelinde Tunus Projesi Hareketi yüzde 1,7, Halk Hareketi yüzde 1,39 ve Afak Tunus Partisi de yüzde 1,29 oy kazandı.

Tunus'ta devrimden sonra ilk kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışmıştı.

Yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi Tunuslu seçmenlerin karşısına çıkmıştı.

Ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitmiş, seçime katılım oranı yüzde 33,7 olmuştu.
 

Bağımsızların başarısı olumlu gelişme


İslam ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi (CSID) Başkanı Rıdvan Masmudi, daha önce yaptığı açıklamada, bağımsızların yüksek oy almasını "olumlu bir gelişme" olarak niteleyerek, seçmenlerin yerel seçimlerde ideolojilerden uzak bir biçimde kendi sorunlarını anlayabilecek, "yol, temizlik, kütüphane, spor alanları gibi ihtiyaçlarını bilen" bağımsızlara yönelmesi şeklinde açıklamıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Arapların yüzde 30'u yardıma muhtaç!

Arapların yüzde 30'u yardıma muhtaç!
Hamas'tan Prens Charles'a çağrı

Hamas'tan Prens Charles'a çağrı
Yeni Zelanda’da gaz sızıntısı! 14 kişi hastanelik oldu

Yeni Zelanda’da gaz sızıntısı! 14 kişi hastanelik oldu
4 İsrail savaş uçağı Lübnan hava sahasını ihlal etti

4 İsrail savaş uçağı Lübnan hava sahasını ihlal etti
Endonezya’da cezaevindeki ayaklanma sona erdi

Endonezya’da cezaevindeki ayaklanma sona erdi
Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ağırlayacak

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ağırlayacak
İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü

İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü
İsrail bildirdi: Golan Tepelerinde alarm verildi

İsrail bildirdi: Golan Tepelerinde alarm verildi
Suudi Arabistan'dan İran'a rest: Aynısını yaparız

Suudi Arabistan'dan İran'a rest: Aynısını yaparız
Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri

Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri
Somali’de intihar saldırısı: 15 ölü

Somali’de intihar saldırısı: 15 ölü