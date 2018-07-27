Tunus’ta tren faciası son anda engellendi

Tunus’ta bu sabah onlarca kişi facianın eşiğinden döndü. Tren çalışır vaziyetteyken, kapıları kapatmak için trendeki kabininden ayrılıp dışarı çıkan bir makinist, onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı.

YOLCULAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Makinist dışarıya çıktıktan sonra çalışır haldeki tren yolcuları ile birlikte harekete geçti. Trenin makinistsiz harekete geçtiği anlaşıldıktan sonra, tren yolu şirketinin hızlı müdahalesi ile trenin çalışması için sağlanan elektrik kesildi. Öte yandan yolcuların korku dolu anları kameralara yansıdı.



