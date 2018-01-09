Tüp bebek çoğul gebelikleri artırdı (Çoğul gebelikte normal doğum mümkün mü?)

BEBEKLERİN DURUŞ POZİSYONU ÖNEMLİ

BİRİ NORMAL, DİĞERİ SEZARYEN DOĞABİLİR

ÇOĞUL GEBELİKLERDE DOĞUM NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Senim Tanay

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı, "Son yıllarda oluşan tüm çoğul gebeliklerin yüzde 25’i kendiliğinden, yüzde 25'i aşılama ve ovulasyon indüksiyonu yöntemi ile kalan yüzde 50’si ise tüp bebek tedavi yöntemlerine bağlı olarak oluştu. 1980’li yılların verilerine baktığımızda Türkiye’deki ikiz gebeliklerin ortalama yüzde 70'inde normal doğum uygulanmıştır. Günümüzde ise tekiz gebeliklerde olduğu gibi çoğul gebeliklerde de sezaryen doğum oranı geçmiş yıllara oranla bir hayli arttı. Son dönemde ülkelere ve hastanelere göre değişmekle birlikte çoğul gebeliklerin yaklaşık yüzde 75’ i sezaryen doğum yöntemiyle sonuçlandı" dedi.Bebeklerin duruş (situs) şekillerinin önemli olduğunun altını çizen Op.Dr. Erhan Karaalp, "İkiz bebekler doğum kanalına sırasıyla girerler. Kanala ilk önce giren bebeğin baş (verteks) ile girmesi normal doğum şansını yükseltir. İki bebeğin de baş önde (aşağıda) pozisyonda olması, normal doğum için en uygun olan durumdur. Öndeki bebeğin kanala ters şekilde girmesi durumunda ise normal doğum genellikle tercih edilmez. Bu durumda sezaryen doğum uygulanır" dedi.Yorumlarına devam eden Op. Dr. Erhan Karaalp, "Bazı durumlarda öndeki bebek normal yolla doğmasına rağmen ikinci bebek normal yolla alınamadığı için sezaryen ile alınabilir. Tabii ki çoğul gebeliklerde doğum şeklini ve kararını etkileyen çok sayıda faktör vardır; doğumun başladığı anda gebeliğin kaç haftalık olduğu, bebeklerin tahmini kilosu çok önemli. Bebeklerde gelişme geriliği, annede hipertansiyon, diyabet ve diğer sistemik hastalıkların var olması veya yaşının, kilosunun fazla olması, amniyon suyu (bebeğin içinde bulunduğu su) gelmesi vb. negatif durumlar normal doğum şansını azaltarak sezaryen doğum ihtimalini artırır" dedi.Op. Dr. Erhan Karaalp, "Çoğul gebeliklerde doğumun zamanı anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan biridir’’ dedi ve şöyle devam etti: