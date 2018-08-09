Tüp bebek merkezinde 4 milyon dolarlık vurgun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesindeki 4 milyon dolarlık açık nedeniyle, finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K. tutuklandı.

ŞİRKETE AİT TAŞINMAZLARI DA ÜZERİNE ALMIŞ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesinde 4 milyon dolarlık açık belirlendi. Merkez direktörlerinden, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Tekin durumu Gazimağusa Emniyeti Mali Şube Birimi'ne şikayet etti. Şikayette, 4 milyon doların yanında şirkete ait 475 bin TL'lik taşınmaz malın da muhasebe sorumlusu Canan K. üzerine kaydedildiği belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merkezin finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli için 1 gün tutukluluk verildi. Şüphelilerin yarın yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtildi.