Tüp isteme bahanesiyle çağırıp, darbettiler

Adana'da Yurt Mahallesi’nde bir firmada tüpçü olarak çalışan Bayram Şahbaz’ı hasımları olduğu iddia edilen kişiler tüp isteme bahanesiyle bir adrese çağırdı.

3 KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Siparişi teslim etmek için belirtilen adrese giden Şahbaz, burada hasımları olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından darbedildi.

Yaralanan Şahbaz, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahbaz’ı darbedenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.