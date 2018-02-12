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Turabi maskesinin sırrını açıkladı

Survivor 2018'de All Star takımında yarışan Turabi Çamkıran ilginç maskesiyle dikkatleri çekiyor. Turabi kırmızı maskesinin sırrını ve neden taktığını Acun Ilıcalı'ya açıkladı

Turabi maskesinin sırrını açıkladı
Survivor 2018'e yüzündeki ilginç maskeyle giriş yapan Turabi, oyunlar öncesinde de maskesini takmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Pazar akşamı yayınlanan bölümde oyun öncesinde maskesiyi takarak vermek istediği mesajı ve sırrını sordu.



Maskenin kendisine uğur getirdiğini söyleyen Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı'nın karşısına ilk böyle çıktığını hatırlatarak "Bana çok şans getirdi ve buralara kadar geldi. Bana uğur getireceğine inanıyorum. Survivor'a veda edene kadar bu şekilde devam edeceğim. Turabi Çamkıran, oyun öncesi Acun Ilıcalı'nın sorusu üzerine maskeyi takarak vermek istediği mesajı açıkladı.


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