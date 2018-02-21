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Turabi ödül oyununda neden oynamadı?

Survivor son bölümde All Star yarışmacılarından Turabi, ödül oyununda neden oynamadığını konseyde açıkladı...

21 Şubat 2018, Çarşamba 01:09
Turabi ödül oyununda neden oynamadı?
Survivor 2018 son bölüm yine heyecan doluydu. Eleme gecesinin gerçekleştiği gecede Turabi, Acun Ilıcalı'nın sorusu üzerine ödül oyununda neden oynamadığını açıkladı.

Konseyde konuşan Turabi,

"Sayımız çok fazla. Arkadaşlarımın hepsi oynamak istiyordu. Ben de kendimi geriye attım. Daha sonra da üçlü gruplar ve bestoff derken bana sıra gelmedi" dedi.



Turabi gönüllüler takımın gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Turabi, "Bizim gidişatımız çok iyi. Arada rakibe oyunlar vereceğiz. Bunun tadını çıkarsınlar. Çok güçlü bir rakipleri var. Çok aç kalacaklar." şeklinde konuştu.

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