Türbe ziyaretine giderken şarampole uçtular: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat'ın Niksar ilçesine türbe ziyaretine giden Bekir Ç. (62) idaresindeki kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazada, araçta bulunan Feride Çandır (73) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ç. (35), A.Ç. (11) ve M.Ç. (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Korgan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ORDU (İHA)



