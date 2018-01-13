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Turgut Özal ve İsmet İnönü'nün hatıraları çalındı

Malatya’daki Turgut Özal Müzesi’nden, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ait, kadranında Anavatan Partisi’nin arı logosu bulunan saat ve metal dürbün çalındı. Müfettişler, İsmet İnönü Müzesi’nden de köstekli saat, pirinç mühür ve plaket ile kutusunun kaybolduğunu belirledi

Turgut Özal ve İsmet İnönü'nün hatıraları çalındı
Malatya’daki müzelerde denetimlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, Turgut Özal ve İsmet İnönü müzelerinde 5 eserin kaybolduğunu tespit etti.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, müfettişler, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Turgut Özal Müzesi koleksiyonundan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ait olan ve kadranında Anavatan Partisi’nin arı logosu bulunan saat ile metal dürbünün kaybolduğunu belirledi.

Özel İsmet İnönü Müzesi koleksiyonundaki köstekli saat, pirinç mühür ve plaket ile kutusunun da bulunamadığı rapor edildi.

Kaybolan eserlerle ilgili soruşturma başlatılırken, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 8 Ocak 2018 tarihli yazısı ile tüm müzeler, koleksiyonerler ve müzayede salonları uyarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde, çalındığı düşünülen 5 eserin özellikleri şöyle belirtildi:
 

TURGUT ÖZAL’IN SAATİ VE DÜRBÜNÜ

​Çift gözlü dürbünün rengi siyahtır. Gövde üzerinde Leica markasına ait logo bulunmaktadır.



Metal kısmı altın kaplama olan saatin kordonu deri ve siyahtır. Kadranında dönemin Anavatan Partisi’ne ait arı logosu yer almaktadır.


 

İNÖNÜ MÜZESİ’NDEN KAYBOLAN ESERLER


Köstekli saat: Beyaz zeminli porselen kadrana sahip köstekli saatin kasası metal olup rengi gridir. Kurma kolu üstedir. Kurma koluna bağlantılı zincirin takılacağı halka mevcuttur. Markası Zenith’tir. Pirinç mühür: 10 santimetre büyüklüğünde dairesel formludur. Eserin merkezinde yüksek kabartma girift motifler, çevresinde ise dairesel yazı kuşağı bulunmaktadır.



Plaket ve kutusu: Eserin merkezinde yüksek kabartma ve yan profilden verilmiş Atatürk portresi mevcuttur. Kutu ise kare formlu kapaklıdır. Kapağında metal kilit sistemi vardır.



 
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