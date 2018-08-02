Turistler Türk yemeklerine 2,5 milyar dolar harcadı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 16 milyon yabancı ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla 18,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde turizm geliri yaklaşık 11,5 milyar doları bulurken, bu rakamın 9,4 milyar dolarını yabancı ziyaretçilerin, 2,1 milyar dolarını ise yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu.

HARCAMALARIN ÇOĞU KİŞİSEL

Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının yaklaşık 9,5 milyar doları kişisel, 2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak gerçekleşti.

Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 2 milyar 491 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 1 milyar 735 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları ve 1 milyar 413 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye'de sağlık için 440 milyon dolar harcarken, yurt içi ulaştırmaya 757 milyon dolar ödedi. Turistlerin Türkiye'de spor, eğitim ve kültür için harcadığı tutar 135 milyon doları buldu.

HEDİYELİK EŞYA ALDILAR

Turistler yılın ilk yarısında harcamalarının yüzde 11,8'ini (1 milyar 350 milyon dolar) giyim ve ayakkabı için yaparken, hediyelik eşyaya harcadıkları paranın oranı yüzde 5 (576 milyon dolar) olarak belirlendi. Diğer harcamalara 414 milyon dolar ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar da 40 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK HARCAMA YEMEĞE

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri ise yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 2 milyar 264 milyon doları kişisel harcamalardan, 465 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 50'sini yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya ayırdı. Turizm giderlerinin 670 milyon doları yeme içme, 648 milyon doları konaklama ve 223 milyon doları hediyelik eşya harcamaları olarak kayıtlara geçti.

ANKARA - AYŞENUR SAĞLAM