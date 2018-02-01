Turistler Türkiye'de yeme içmeye 6 milyar dolar harcadı

8,9 milyon vatandaş, yurt dışını ziyaret etti

Nazlı Erdol

sektörü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları,ile yaşanan uçak krizi ve jeopolitik gerilim nedeniyle geçirdiği sıkıntılı dönemi geride bırakıyor.(TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2014 yılını 34,3 milyar dolarılık rekorla kapatan turizm sektörünün gelirleri, 2015'deki terör olayları nedeniyle 31,5 milyar dolara, hain darbe girişiminin yaşandığı 2016'da da 22,1 milyar dolara gerilemişti. Diplomatik girişimler ve alınan önlemler sayesinde toparlanmaya başlanan turizm sektörü, geçen yıl gelirlerini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19 arttırarak yaklaşık 26,3 milyar dolara çıkardı.Geçen yıl tatilini'de geçiren turistlerin toplam turizm harcamalarının 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.Turistlerin kişisel harcamalar içinde en yüksek kalemi 5 milyar 860 milyon dolarla yeme içmeye ayırırken, bunu 3 milyar 701 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları takip etti.Söz konusu dönemde turistler, konaklama için 3 milyar 84 milyon dolar, Türkiye içi ulaştırma için 1 milyar 967 milyon dolar, sağlık için 827 milyon dolar, spor, eğitim ve kültür için 292 milyon dolar, tur hizmetleri için de 105 milyon dolar harcadı.Turistlerin Türkiye'de giyim ve ayakkabıya gösterdiği ilgi de artış gösterdi. Türkiye'ye ziyaretlerinde alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen turistlerin giyim ve ayakkabı harcamaları 3 milyar 156 milyon doları buldu.Ülkelerine döndüklerinde sevdiklerine özel armağanlar götürmeyi de unutmayan turistler, hediyelik eşyaya 1 milyar 266 milyon dolar harcadı. Türkiye'den halı ve kilim alan turistlerin ödediği miktar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer harcamalara 949 milyon dolar para ayıran turistler, marina hizmetlerine 47 milyon dolar bıraktı.Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri ise 2017'de 5 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 4 milyar 95 milyon doları kişisel harcama ve 1 milyar 42 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.Turizm giderlerinin 1 milyar 94 milyon doları yeme içme, 1 milyar 40 milyon doları konaklama ve 401 milyon doları hediyelik eşya harcamalarından oluştu.Yurt dışını ziyaret eden 8 milyon 886 bin 916 vatandaşın ortalama harcaması 578 dolar olarak belirlendi.