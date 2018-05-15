Otel yöneticileri de durumdan memnun. 2017’de hızlı bir toparlanma sürecine girdiklerini söyleyen otel yöneticileri, şu anda özellikle Rus turistlerin büyük talep gösterdiğini, bu dönemlerde tatilleri olan Rus turistlerin tercihini Türkiye’den yana kullandıklarını söyledi.

ÇALIŞAN SAYILARI ARTTI

Hürriyet'in haberine göre, Belek’te bulunan başka bir otelin yöneticisi de artan talebi karşılamakta güçlük yaşadıklarına dikkat çekti. Rus turistlerin ağırlıklı olduğunu söyleyen yönetici, “Rusların yanında Türk cumhuriyetleri ve Ortadoğu’dan da talep var. Asıl sevindirici gelişme ise Avrupa ülkelerinden de geri dönüşün başlaması. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda Avrupalı turist sayısının daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. Talebi karşılayabilmek için yeniden çalışan sayılarımızı arttırmaya başladık. Ancak çalışan bulmak bir hayli zorlaştı. Çünkü tüm oteller çalışan sayılarını arttırdı. Bu yılın ardından turist sayılarının daha fazla artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

2016 yılında plaj bomboştu, 2018 yılında ise neredeyse yer kalmadı!

ASIL BAŞARI FİYATLAR YÜKSELİNCE GELECEK

Bir başka otel yöneticisi de artan turist sayılarının kendilerini memnun ettiğini belirtti. Gelecek yıldan itibaren fiyatların eski seviyelerine yükselmesini beklediklerini dile getiren otel yöneticisi, “2016’nın ardından birçok otel turisti yeniden çekebilmek için fiyat kırmıştı. Bu o dönem yapılması gerekiyordu. Ama fazla fiyat düşürünce de bir yılda yeniden yükseltmek pek mümkün olmuyor. Fiyatlar tekrar eski seviyelere gelince asıl o zaman başarı yakalanmış olacak” dedi.