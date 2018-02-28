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Turizm yıla umutlu başladı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocakta yüzde 38.48 artışla 1.46 milyon kişi oldu

Turizm yıla umutlu başladı
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,48 artışla 1,46 milyona yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Rus turist sayısı ocakta yüzde 70,3 artışla 68,344 kişi olurken, Rusya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişelerinin etkisiyle geçen yılın ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,81 azalışla 1,06 milyon kişi olmuş, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi paralelinde Rus turist sayısı yüzde 81,51 artmıştı. Öte yandan 2017 yılının aralık ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30,84 artmış ve 1,7 milyon kişi olmuştu.

Söz konusu ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 10,56 pay ve 154 bin 296 kişiyle ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 10,32 artış ve 150 bin 849 kişiyle Gürcistan izledi. Almanya ise 86 bin 875 ziyaretçi ile dördüncü sırada yer alırken, yılın ilk ayında bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10,32 artış gösterdi.


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