'Turizmde istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz'

Turizmde insan kaynağı sıkıntısının yaşanmakta olduğunu kaydeden Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu “Ülkemizde, turizm alanında çalışacak iş görenler bulmak oldukça zor bir hale geldi. Her alanda, ciddi istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz. Hem kalifiye olan, hem çalışmak isteyecek personel bulmakta güçlük çekmekteyiz. Turizm okullarından mezun olan öğrenciler, bu sektörde çalışmak istemiyorlar. İstanbul’da şu an ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkelerinden gelen turistleri ağırladığımız için,otellerimizde Arapça bilen personel sıkıntısı yaşıyoruz. Mevcut çalışanlarımız da Arapça öğrenmeye pek sıcak bakmıyorlar. Bu noktada, yabancıların çalışmasına izin verilmesi önem kazanıyor. Bu arada ülkemizdeki Suriyeliler Arapça biliyorlar. Ancak birçok sosyal imkana ücretsiz ulaşabildikleri için çalışmaya da pek sıcak bakmıyorlar” diye konuştu.

'HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ PAYI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ'

Ülkemiz istihdamının içinde hizmet sektörünün payının yüzde 50’yi geçtiğini anlatan Recep Arifoğlu, istihdam yaratmada turizm sektörünün öneminin altını çizdi. Bu yıl içerisinde açılması planlanan yeni otellerle birlikte kalifiye insan kaynağına ihtiyacın daha da artacağına dikkat çeken Recep Arifoğlu, “Turizmde iş imkânı var, ama çalışacak personel yok” dedi.

'ODA FİYATLARINDA YÜZDE 40 ARTIŞ VAR'

Bu yıl turizm sektöründeki olumlu göstergelerin devam ettiğini ifade eden Recep Arifoğlu şunları kaydetti: “Geçen son iki yıla oranla bu yıl turizmde başarılı bir yıl geçiriyıruz. Henüz Avrupalı turist sayısında beklenen bir artış olmamasına rağmen başta Orta Doğu ve Asya ülkeleri olmak üzere diğer pazarlardan gelen turist sayısında artış gözlemleniyor.. Nitekim geçen yıla oranla bu yıl İstanbul genelindeki otellerin oda fiyatlarında yaklaşık yüzde 40’lık bir artış yaşanıyor. Gerek Bakanlığımız, gerek TÜROB’un aralarında bulunduğu sivil toplum örgütlerimiz ve gerekse özel sektör, Türk turizminin mevcut ve hedef pazarlara tanıtılması noktasında yoğun bir çaba harcamaya devam ediyor Buradan altını çizmeyi istediğim bir konu da şudur. Turizmdeki yoğun çabalarımızın meyvelerini eğer uzun yıllar almayı istiyorsak turizm sektöründe standartların oluşturulması gerekiyor. Özetle sürdürülebilir bir turizm için bakanlık ve yerel yönetimler, standartları yükselterek kontrol edilebilir bir hale getirmeli. Otellerde, restoranlarda, eğlence mekanlarında, kısaca turizm ile ilgili olan her noktada hijyen, hizmet kalitesi, fiyat politikası, müşteri memnuniyeti gibi tüm alanlarda belirli standartların oluşması ve uygulanması zaruridir."