Türk akademisyene 114 yıllık ABD enstitüsünden davet

'İLK KEZ BİR TÜRK AKADEMİSYEN SEÇİLDİ'

Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner üniversitenin mühendislik fakültesindeki laboratuvarda Türkiye'de yapı mekaniği alanında, bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzunda betonarme yapıları verdiği elektrikle 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağladı.Bu bilimsel çalışmaları ve deneyleriyle 114 yıllık Amerikan Beton Enstitüsü'nün (ACI) dikkatini çeken ​Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner, söz konusu enstitüden aldığı davetiye üzerine enstitünün korozyon komitesi üyeliğine seçildi.​Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner, uzun süredir paslanmaya maruz kalmış betonarme üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yaptıkları bu çalışmaların uluslararası yayınlarda yer almasıyla ACI'dan davet aldığını anlatan ​Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner, "ACI korozyon komite üyelerinin gerçekleştirdiği oylama sonucu komite üyeliğine kabul edildim. Bu süreç bizler açısından oldukça önemli çünkü ilk kez bir Türk akademisyen bu komitede yer alacak. Bunun hem üniversitemizin hem de Türk akademisyenlerin temsil edilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Bundan sonra yaptıkları çalışmaları söz konusu komitede paylaşma imkanı bulacağını söyleyen ​Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner şöyle devam etti: "1904 yılında kurulan bu enstitü, Türkiye ve 120'den fazla ülkedeki inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliklerine bilgi transferi sağlayan ve deprem yönetmeliklerinde kullanılan birçok kodun temelini oluşturan enstitüdür. Bu davetiyeyi kabul ederek inşallah 2018 yılında yapılacak toplantılara katılıp bilgi, tecrübelerimiz ve çalışmalarımızı paylaşma imkanı yakalayacağız. Bu nedenle gururluyuz."