Türk akademisyene 114 yıllık ABD enstitüsünden davet
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner, yaptığı bilimsel deneyler sayesinde dünya inşaat mühendisliğine ışık tutan Amerikan Beton Enstitüsü'nün (ACI) korozyon komitesine seçilmeyi başardı
Bu bilimsel çalışmaları ve deneyleriyle 114 yıllık Amerikan Beton Enstitüsü'nün (ACI) dikkatini çeken Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner, söz konusu enstitüden aldığı davetiye üzerine enstitünün korozyon komitesi üyeliğine seçildi.
'İLK KEZ BİR TÜRK AKADEMİSYEN SEÇİLDİ'
Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner, uzun süredir paslanmaya maruz kalmış betonarme üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yaptıkları bu çalışmaların uluslararası yayınlarda yer almasıyla ACI'dan davet aldığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner, "ACI korozyon komite üyelerinin gerçekleştirdiği oylama sonucu komite üyeliğine kabul edildim. Bu süreç bizler açısından oldukça önemli çünkü ilk kez bir Türk akademisyen bu komitede yer alacak. Bunun hem üniversitemizin hem de Türk akademisyenlerin temsil edilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Bundan sonra yaptıkları çalışmaları söz konusu komitede paylaşma imkanı bulacağını söyleyen Dr.Öğr. Üyesi Hakan Yalçıner şöyle devam etti: "1904 yılında kurulan bu enstitü, Türkiye ve 120'den fazla ülkedeki inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliklerine bilgi transferi sağlayan ve deprem yönetmeliklerinde kullanılan birçok kodun temelini oluşturan enstitüdür. Bu davetiyeyi kabul ederek inşallah 2018 yılında yapılacak toplantılara katılıp bilgi, tecrübelerimiz ve çalışmalarımızı paylaşma imkanı yakalayacağız. Bu nedenle gururluyuz."
Türkiye dahil 120'den fazla ülkede inşaat mühendislerinin kullandığı deprem yönetmeliği ve temel bilgilerin kaynak olarak alındığı bir enstitü olan ACI, alanında söz sahibi olmuş ve başarılı çalışmalara imza atmış akademisyenleri ve mühendisleri ortak masada topluyor.